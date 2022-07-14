В ДНР сообщили об установлении оперативного контроля над Северском

Город Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР. Об этом в четверг, 14 июля, заявил первый заместитель главы мининформации республики Даниил Безсонов.

«Северск под нашим оперативным контролем. Это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Днем ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что союзные силы России и ЛНР зашли в городскую черту Северска. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

11 июля в Минобороны РФ сообщили, что украинская 25-я воздушно-десантная бригада в районе Северска лишилась больше 70% личного состава. В министерстве отметили, что бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в критическом состоянии.

9 июля союзные силы РФ и ДНР выбили украинских боевиков из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».