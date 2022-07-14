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Актер Бадюк назвал фаворита в бое между Гаджи Автоматом и Фернандо Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спортсмен и актер Сергей Бадюк 14 июля прокомментировал предстоящий бой российского боксера Гаджи Автомата против бразильца Фернандо Родригеса и назвал фаворита.

«Болеем за Автомата!» — сказал он.

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По словам Бадюка, у бразильского бойца есть опыт в поединках по правилам MMA, и это его козырь. Актер призвал не забывать, что на ринг выйдут тяжеловесы, поэтому все может решить один удар.

«Бой Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса обещает быть интересным. Во-первых, он идет по правилам MMA, и Гаджи, как мне кажется, с одной стороны, достаточно серьезно рискует, но он моложе, быстрее, физически сильнее. Все будет зависеть от того, как он готовил свои борцовские навыки, защиту. Шанс у него есть», — прокомментировал он.

13 июля Родригес рассказал, что рад вновь оказаться в России. Он признал, что ему достался сильный и опытный в боксе соперник, однако в свои силы он верит больше.

Наврузов же отметил в свою очередь, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачу перед собой Наврузов ставит соответствующую — выйти на ринг и нокаутировать противника.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шесть из которых он добился нокаутом, две — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.

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