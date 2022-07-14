В ЕС назвали причину проблем с транзитом в Калининград

Одна из причин трудностей с транзитом в Калининград — неясность в формулировках. Такое заявление было сделано несколькими евродипломатами, сообщает в среду, 13 июля, Financial Times.

Они считают, что ЕК неясно сформулировала правила по регулированию антироссийских санкций, поэтому и последовали проблемы при транспортировке грузов в Калининградскую область, пишет «Газета.Ru».

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — отмечается в сообщении газеты.

Ряд дипломатов в Европейском союзе, уточняет СМИ, в частном порядке раскритиковал масштабы и интенсивность проверок, организованных Литвой в поездах России. Чиновники опасались последствий в виде конфронтации с Москвой.

«Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии», — высказался один из евродипломатов.

14 июля Еврокомиссия для возобновления транзита в Калининград порекомендовала РФ перевозить грузы по железнодорожным путям через транспортный коридор Литвы.

Днем ранее, в среду, были опубликованы разъяснения Еврокомиссии по транзиту запрещенных грузов. В них указано, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий. В этот же день Литва оценила рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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