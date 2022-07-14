Реклама
Прямой эфир
Мир
Союзные войска начали наступление с четырех направлений в ДНР
Мир
Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в самаркандском саммите
Общество
Вильфанд рассказал о жаре и ливнях в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Общество
Пожар в московском реабилитационном центре ликвидирован
Наука
В NASA рассказали о надежде договориться с РФ о перекрестных полетах к МКС
Мир
Посольство уличило США в распространении фейков о военных РФ
Общество
Право досрочной пенсии предложили дать всем спасателям
Армия
Минобороны доставило 100 т гуманитарной помощи в Харьковскую область
Экономика
В Рунете появилась мошенническая схема с инвестициями в зерно
Мир
Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS
Мир
Саудовская Аравия, Турция и Египет проявили интерес ко вступлению в БРИКС
Сюжет:

В ЕС назвали причину проблем с транзитом в Калининград

FT: в ЕС считают, что проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК
0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из причин трудностей с транзитом в Калининград — неясность в формулировках. Такое заявление было сделано несколькими евродипломатами, сообщает в среду, 13 июля, Financial Times.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

Они считают, что ЕК неясно сформулировала правила по регулированию антироссийских санкций, поэтому и последовали проблемы при транспортировке грузов в Калининградскую область, пишет «Газета.Ru».

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — отмечается в сообщении газеты.

Ряд дипломатов в Европейском союзе, уточняет СМИ, в частном порядке раскритиковал масштабы и интенсивность проверок, организованных Литвой в поездах России. Чиновники опасались последствий в виде конфронтации с Москвой.

«Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии», — высказался один из евродипломатов.

14 июля Еврокомиссия для возобновления транзита в Калининград порекомендовала РФ перевозить грузы по железнодорожным путям через транспортный коридор Литвы.

Днем ранее, в среду, были опубликованы разъяснения Еврокомиссии по транзиту запрещенных грузов. В них указано, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий. В этот же день Литва оценила рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022