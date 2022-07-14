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Пожар в московском реабилитационном центре ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возгорание, которое вспыхнуло в реабилитационном центре в Москве, ликвидировано. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил REGNUM со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сведений о пострадавших не поступало, отмечает телеканал «360». Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара. Ранее стало известно, что площадь пожара достигла 150 кв. м.

ЧП произошло в ночь на 14 июля в двухэтажном здании на 2-й Мякининской улице, где располагается реабилитационный центр. Очаг возгорания находился в чердачном помещении дома. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 45 человек.

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