Пожар в московском реабилитационном центре ликвидирован

Возгорание, которое вспыхнуло в реабилитационном центре в Москве, ликвидировано. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил REGNUM со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сведений о пострадавших не поступало, отмечает телеканал «360». Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара. Ранее стало известно, что площадь пожара достигла 150 кв. м.

ЧП произошло в ночь на 14 июля в двухэтажном здании на 2-й Мякининской улице, где располагается реабилитационный центр. Очаг возгорания находился в чердачном помещении дома. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 45 человек.