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Вильфанд рассказал о жаре и ливнях в ряде регионов РФ в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию ожидает жара до +30…+36 градусов в ближайшие два-три дня. Переменчивая погода с дождями прогнозируется в Московской, Ленинградской, Тамбовской областях, Приморье и других регионах. Об этом 14 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Наиболее жаркая погода в достаточно неожиданных регионах. В Магаданской области, на Камчатке, востоке Коми, Архангельской области температура прогнозируется выше 30 градусов. Очень жарко и на Урале: в Екатеринбурге температура выше нормы на 4-5 градусов, в Челябинской, Курганской областях — до +36 градусов», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни жара около 30 градусов ожидается и в Якутии, что негативно скажется на классе пожарной опасности.

Он также сообщил о сильных дождях в Приморском крае, где общее количество осадков за двое суток составит 100 мм.

«Это месячная норма», — сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что 14 июля в Московской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской, Костромской областях стоит ждать сильный дождь и грозу. 15 и 16 июля сильный дождь, гроза и ветер ожидают Ростовскую область.

Накануне в МЧС предупредили жителей Подмосковья о высокой пожарной опасности 14 июля. Гражданам рекомендовали ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.

За день до этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал постепенное понижение температуры воздуха в Москве и области с пятницы и до конца второй декады июля. При этом существенных осадков не ожидается.

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