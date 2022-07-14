Инвестор предупредил о падении ряда акций до конца года

С точки зрения вероятности падения акций технологическая сфера занимает первое место. Об этом 14 июля рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с агентством «Прайм».

Он сообщил, что будущее падение акций можно связать с ожиданием рецессии и ужесточением денежно-кредитной политики центральных банков по всему миру для борьбы с инфляцией. При этом «IT-пузырь» на биржах формировался давно, поэтому вопрос, когда он лопнет, — это вопрос времени.

Еще одной сферой, которая будет постепенно сдуваться, эксперт назвал энергетику. Несмотря на то, что в настоящее время сырье продается по высокой цене, во время рецессии спрос на бумаги может упасть вместе с ценами.

По мнению финансиста, третьим сектором, который ждет падение, будет банковский, так как люди «уходят в экономию» и не берут кредиты в связи с ужесточением денежно-кредитной политики по всему миру.

«Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов», — заключил Сидоров.

13 июля стало известно, что государство вложило 52,5 млрд рублей в выкуп дополнительных акций «Аэрофлота». В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что привлекаемые средства помогут полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам.

12 июля директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что спад в экономике России развивается по более пологой траектории, чем ожидалось ранее. По словам финансиста, уже видны признаки стабилизации ситуации.