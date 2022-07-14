Рогозин рассказал о будущем РОСС и ядерного буксира «Зевс»

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) и ядерный буксир «Зевс» будут размещены на одной орбите, чтобы космонавты могли обслуживать последний. Об этом в четверг, 14 июля, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Если говорить об окончательном принятии решения по наклонению орбиты, то это зависит от следующей цепочки факторов. Первое: наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты «Зевса», а наклонение орбиты «Зевса» должно быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне и далее», — рассказал Рогозин «РИА Новости».

Он считает, что экипаж РОСС должен иметь возможность контролировать процесс раскрытия ядерного буксира, чтобы вовремя вмешиваться в процесс при возникновении неполадок. Для перемещения между РОСС и «Зевсом» космонавты будут использовать пилотируемый корабль.

«Я абсолютно убежден в необходимости контроля экипажем за раскрытием этого буксира, потому что, если что-то не раскроется, это катастрофа, потеря практически всей машины. Поэтому космонавты должны не просто контролировать, а вмешаться в случае необходимости... Во время внекорабельной деятельности они должны будут починить, устранить эту неполадку. Это важнейшая задача для экипажа», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Российская орбитальная служебная станция — планируемая орбитальная станция, которая должна прийти на смену российскому сегменту Международной космической станции (МКС) в 2025 году. Проект разрабатывается Ракетно-космической станцией (РКК) «Энергия». Эскизное проектирование по плану должно завершиться в третьем квартале 2023 году, после чего РКК «Энергия» приступит к разработке конструкторской документации. Новая станция, в отличие от МКС, будет наклонена на 96-98 градусов, а не на 51,6 градус.

Ядерный буксир «Зевс» — российское разрабатываемое космическое транспортное средство, предназначенное для доставки грузов и полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по буксиру ведутся в рамках проекта «Нуклон». Первая российская миссия «Зевса» к Юпитеру планируется в 2030 году и по плану должна занять 50 месяцев.

12 июля Рогозин дал команду российской команде на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Причиной такого решения Рогозин назвал заявление директора Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера о прекращении сотрудничества с российской стороной по программе ExoMars. Кроме того, глава корпорации подчеркнул, что «Роскосмос» предпримет все усилия для того, чтобы вернуть из Италии марсианский десантный модуль российского производства «Казачок».