Аналитик Шураков предупредил Южную Европу о возможном дефолте

Дефолт грозит Пакистану, Аргентине и Южной Европе. Такое мнение выразил ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков в четверг, 14 июля.

«Достаточно напряженная ситуация с долгом у южноевропейских стран. Пока ситуация с долгом Италии, Греции существенно лучше, чем было 10 лет назад, когда долговые проблемы стран PIGS [Португалия, Италия, Греция, Испания] формировали новостную повестку. Но доходность гособлигаций этих стран растет, и при дальнейшем повышении процентных ставок это может привести к существенному росту расходов на обслуживание долга и повышению бюджетной напряженности», — рассказал он агентству «Прайм».

Кроме того, дефолт может коснуться Пакистана, Ливана и Аргентины.

Дефолту способствует существенное ухудшение макроэкономических показателей, платежного баланса и им подобное, сообщил эксперт. Два года пандемии коронавируса негативно отразились на экономике стран, у которых существенную долю ВВП занимал туризм. К тому же росту цен на энергоносители и другие товары способствовал дефицит платежного баланса стран, которые полагались на импортные поставки.

Центробанк сообщил 13 июля, что внешний долг России по состоянию на 1 июля снизился с начала текущего года на $9,2 млрд и составил $472,8 млрд.

В этот же день стало известно, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета.

4 июля в ФРГ испугались массовых дефолтов после снижения поставок газа из РФ. 22 июня власти Шри-Ланки объявили о крахе экономики страны.