Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS
Мир
Саудовская Аравия, Турция и Египет проявили интерес ко вступлению в БРИКС
Происшествия
Более 40 человек эвакуировали пожарные из реабилитационного центра в Москве
Общество
В Брянске спустя 28 лет началась реконструкция международного аэропорта
Мир
В администрации Новой Каховки подтвердили очередной обстрел ВСУ
Мир
Вучич назвал ситуацию вокруг Украины мировой войной Запада и России
Экономика
Отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Общество
Производители предложили отменить предустановку российского ПО
Армия
Старший сержант Иванов спас товарищей от угрозы окружения
Мир
Байден заявил о готовности применить силу против Ирана в контексте СВПД
Экономика
МИД РФ назвал прецедентом решение Канады по турбине для «Северного потока»

Аналитик Шураков предупредил Южную Европу о возможном дефолте

Аналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане и Аргентине, но рискует и Южная Европа
0
Фото: Depositphotos.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дефолт грозит Пакистану, Аргентине и Южной Европе. Такое мнение выразил ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков в четверг, 14 июля.

Бери — не хотят: наступил ли у России дефолт
И если это так, то кто больше всего пострадает

«Достаточно напряженная ситуация с долгом у южноевропейских стран. Пока ситуация с долгом Италии, Греции существенно лучше, чем было 10 лет назад, когда долговые проблемы стран PIGS [Португалия, Италия, Греция, Испания] формировали новостную повестку. Но доходность гособлигаций этих стран растет, и при дальнейшем повышении процентных ставок это может привести к существенному росту расходов на обслуживание долга и повышению бюджетной напряженности», — рассказал он агентству «Прайм».

Кроме того, дефолт может коснуться Пакистана, Ливана и Аргентины.

Дефолту способствует существенное ухудшение макроэкономических показателей, платежного баланса и им подобное, сообщил эксперт. Два года пандемии коронавируса негативно отразились на экономике стран, у которых существенную долю ВВП занимал туризм. К тому же росту цен на энергоносители и другие товары способствовал дефицит платежного баланса стран, которые полагались на импортные поставки.

Центробанк сообщил 13 июля, что внешний долг России по состоянию на 1 июля снизился с начала текущего года на $9,2 млрд и составил $472,8 млрд.

В этот же день стало известно, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета.

4 июля в ФРГ испугались массовых дефолтов после снижения поставок газа из РФ. 22 июня власти Шри-Ланки объявили о крахе экономики страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022