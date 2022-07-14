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Более 40 человек эвакуировали пожарные из реабилитационного центра в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В одном из реабилитационных центров в Москве произошел пожар. Из здания эвакуировали 45 человек, о чем стало известно в четверг, 14 июля.

«На 2-й Мякининской улице, 10, произошло возгорание в чердачном помещении двухэтажного дома, где находится реабилитационный центр», — рассказал источник ТАСС в экстренных службах города.

По его данным площадь пожара достигла 150 кв. м, на месте работают спасатели.

11 июля пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 15 по улице Спиридоновка в центре Москвы. Здание примечательно тем, что в нем когда-то жил «Маршал Победы» Георгий Жуков.

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