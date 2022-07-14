Синоптики рассказали о дожде и грозе в Москве 14 июля

Облачность с прояснениями, кратковременный и местами сильный дождь, а также гроза ожидаются в Москве и области в четверг, 14 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время суток в столице прогнозируется +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13…+15 градусов.

Ожидается восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5–10 м/с и порывами до 18 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +22 до +27 градусов днем и от +10 до +15 градусов ночью.

Атмосферное давление составит 739–741 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал постепенное понижение температуры воздуха в Москве и области с пятницы и до конца второй декады июля. При этом существенных осадков не ожидается.

11 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила +32,2 градуса.