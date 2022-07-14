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Арестович признал превосходство российской артиллерии над украинской

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) превосходит по численности ту, что имеется в распоряжении Киева. Об этом 13 июля заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

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Он рассказал, что российская армия превосходит украинские формирования «по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает».

Советник офиса Зеленского также отметил, что вооруженным формированиям Украины не хватает бронетехники для начала контрнаступления, которое может состояться только после поставок такого вида вооружения.

«Нам не хватает мобильных систем ПВО… и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан иностранным агентом в РФ).

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал кадры уничтоженной под Лисичанском боевой техники украинских националистов. На представленных кадрах можно увидеть двигатель и траки уничтоженного противотанковой миной украинского танка, а также автомобиль иностранных наемников.

3 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры из освобожденного союзными силами России и ЛНР населенного пункта в Донбассе. Отступая, украинские воинские формирования практически сровняли с землей оставленные населенные пункты, подвергая артиллерийским обстрелам жилые кварталы, школы, больницы и детские сады.

11 июля военный эксперт Владислав Шурыгин также отметил, что у украинской стороны нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он отметил, что Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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