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Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Стамбуле по «зерновому коридору»

Зеленский заявил о достигнутом прогрессе на переговорах по экспорту зерна в Стамбуле
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны Турции
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Турции по экспорту зерна. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 13 июля.

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«Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», — сообщил он.

В этот же день появилась информация, что в Стамбуле создадут координационный центр по экспорту зерна из Украины. На следующей неделе состоится еще одна встреча, где ожидается подписание итогового документа по обсужденным вопросам.

В среду в Стамбуле также завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

В Министерстве обороны России сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Позднее он провел телефонные переговоры по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

При этом, как в конце июня подчеркивал Путин, Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

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