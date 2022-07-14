В администрации Новой Каховки подтвердили очередной обстрел ВСУ

Очередной обстрел украинскими боевиками Новой Каховки в Херсонской области в среду, 13 июля, подтвердил пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

«ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Администрация Херсонской области также уточнила, что средствами противовоздушной обороны армии России были сбиты пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».

Российские системы ПВО сбили все ракеты, однако обломки двух из них обрушились в районе завода «Сокол». Информация о разрушениях гражданских объектов уточняется.

11 июля украинские радикалы также совершили обстрел Новой Каховки. По предварительным данным, он велся из американских РСЗО HIMARS.

В результате атаки серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

Известно, что после ракетного обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек, а число пострадавших возросло до 90 человек. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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