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На Патриарших прудах произошел конфликт между строителями и жильцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Москвы Роман Ткач, проживающий на Патриарших прудах, 13 июля рассказал «Известиям» о конфликте между жильцами его дома и строителями.

По словам Романа, рабочие разместили возле его дома строительные леса для ремонта соседнего здания, которые мешают ему и другим жителям дома, так как перекрыывают доступ к солнечному свету в некоторых квартирах и превращают их в «конуру».

В ходе конфликта, который длится уже два года, строители, как рассказал Ткач, «два раза разбивали дверь в подъезде и ломали шлагбаум у ворот». Кроме того, он утверждает, что строители разбили окно в его квартире, кинув трубу. Осколки поранили лицо хозяина.

«Мы им не даем ставить леса, а они нам отвечают вот таким образом», – утверждает Ткач.

Строители, в свою очередь, говорят, что Роман мешает стройке и представляет угрозу их жизни. Он якобы раскачивает леса, кидается в них стеклянными бутылками из-под алкоголя, пакетами якобы с керосином и пытается обливать их кипятком.

Ткач рассказал «Известиям», что направлял в местную администрацию обращения по поводу стройки, на которое ему ответили, что строители работают на законном основании, а леса для ремонта соседнего дома установлены в соответствии с графиком стройки.

Дом, вокруг которого разгорелся спор — памятник архитектуры и объект культурного наследия, построенный в 1913 году.

13 июля стало известно о жителе города Электросталь, который угрожал шумным соседям пневматическим ружьем. Недовольный мужчина обещал разбить отдыхающим голову и убить. Заметившие переполох соседи вызвали наряд полиции, однако к моменту прибытия на место событий мужчина уже скрылся с места событий. Пострадавших в результате инцидента не было.

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