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На more.tv вышла «Лакричная пицца»

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Фото: more.tv
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Три номинации на «Оскар» и четыре — на «Золотой глобус»: «Лакричную пиццу» Пола Томаса Андерсона критики называют среди лучших картин 2021 года. Теперь она доступна в подписке more.tv. В российском прокате фильм успело посмотреть всего 100 тыс. зрителей, он собрал около 40 млн рублей.

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Главные роли в «Лакричной пицце» сыграли дебютанты Купер Хоффман и Алана Хаим, во второстепенных задействованы Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер, Джон Си Райли и отец Леонардо ДиКаприо, художник Джордж ДиКаприо.

Фильм представляет собой панораму жизни Лос-Анджелеса 70-х годов прошлого века, а сюжет построен вокруг отношений школьника Гэри, который влюбился в девушку сильно старше его, но у них очень долго ничего не получалось.

Подробнее — в обзоре онлайн-премьер:

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