Производители предложили отменить предустановку российского ПО

Производители предлагают пересмотреть подход к предустановке отечественных программ. Об этом «Известиям» рассказал президент РАТЭК (ассоциация объединяет производителей электроники, бытовой техники и торговые сети) Александр Онищук. Эксперт считает, что стоит ввести мораторий на это обязательство до конца 2022 года.

По закону о защите прав потребителей производители и торговцы несут ответственность за продажу гаджетов без отечественного программного обеспечения (ПО). Поэтому компании должны устанавливать на гаджеты более 10 российских приложений, причем это должно происходить до продажи устройств.

Как напомнил Александр Онищук, в этом году многие иностранные бренды приостановили или завершили работу в России. Поэтому правительство частично легализовало параллельный импорт, а Минпромторг составил список товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателей до конца 2022 года. В него попали гаджеты крупнейших брендов, в том числе Apple. С начала мая их можно закупать в других странах и продавать в РФ.

«В таком случае возникают сложности: предустановить отечественные приложения на технику, которая въехала в РФ по параллельному импорту, невозможно. Такие аппараты производят для других стран, поэтому российские приложения на них не устанавливают. Получается, что ПО следует установить уже в России, а для этого нужно распаковать гаджет и активировать его», — пояснил эксперт.

В такой ситуации следует снять ответственность с торговли за продажу техники без предустановленного отечественного ПО, уверен он. Взамен стоит позволить рознице устанавливать приложения непосредственно в торговом зале после того, как человек распакует и активирует свое устройство, заметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тревожный звоночек: производители просят отменить предустановку ПО