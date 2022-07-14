Ученые озвучили число страдающих от постковида москвичей

Ученые Сеченовского университета (участник федеральной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») совместно с коллегами из Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой в Москве провели масштабное исследование особенностей постковидного синдрома. Оказалось, что у 50% взрослых и 20% детей симптомы инфекции сохраняются спустя шесть месяцев после острой фазы коронавирусной инфекции. А через год число таких пациентов снижается до 34% и 11% соответственно.

Основным хроническим заболеванием, которое повышает шансы взрослых на развитие долгосрочных последствий COVID-19, стала гипертония, а среди юных больных сильнее всего этому способствуют неврологические и аллергические респираторные заболевания.

Ученые включили в свое исследование те случаи проявления длительных последствий коронавируса, которые отвечают определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с ним к постковидному синдрому относится «любой симптом, который возник не позднее чем через три месяца после выписки из больницы и продолжался по меньшей мере два месяца».

В исследовании приняли участие 2509 взрослых и 849 детей, госпитализированных с коронавирусом в московские клиники. С участниками связывались по телефону спустя шесть и двенадцать месяцев после выписки из больницы и интересовались их состоянием, используя стандартный международный опросник. У совершеннолетних пациентов самыми частыми проявлениями постковидного синдрома стали усталость (25%), трудности с дыханием (22%), когнитивные нарушения (19%) и кожные высыпания (13%). У детей — усталость (9%), кожные высыпания (5%), когнитивные нарушения (4%) и проблемы со сном (4%).

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