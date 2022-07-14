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Путин наградил спикера парламента КЧР Иванова орденом Дружбы

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин наградил спикера парламента Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Александра Иванова орденом Дружбы. Об этом 13 июля рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.

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«Сегодня председатель Народного собрания КЧР, секретарь Карачаево-Черкесского регионального отделения «Единой России» Александр Иванов наряду с другими политиками и рядом деятелей искусства был награжден орденом Дружбы», — написал он в своем Telegram-канале.

Темрезов добавил, что церемония вручения госнаград прошла в Кремле, ее провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Александр Игоревич — человек-созидатель, патриот, искренне преданный родной республике и своей стране. Считаю, что эта высокая государственная награда — оценка многолетней профессиональной деятельности Александра Игоревича, его большого вклада в социально-экономическое развитие республики и укрепление института законодателей», — заключил Темрезов.

9 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что Владимир Путин наградил секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как заявила Матвиенко на пленарном заседании, Турчак сделал «большой вклад в развитие парламентаризма» и вел «активную общественно-политическую деятельность».

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