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Зеленский заявил о жесткой реакции на признание Северной Кореей ДНР и ЛНР

Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР ДНР и ЛНР
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Киев будет жестко реагировать на признание КНДР независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в среду, 13 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, всё очевидно», — заявил он в своем Telegram-канале.

13 июля Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР.

В ответ на это Украина разорвала с Северной Кореей дипломатические отношения. В МИД Украины назвали решение КНДР «недружественным актом».

29 июня стало известно, что Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

25 февраля Абхазия признала независимость ЛДНР. Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть страны, которые к этому готовы.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

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