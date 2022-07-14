Старший сержант Иванов спас товарищей от угрозы окружения

Минобороны РФ 14 июля рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Старший лейтенант Иван Иванов участвовал в освобождении одного из населенных пунктов Донбасса от украинских неонацистов. На подступах к поселку его колонна подверглась атаке со стороны радикалов. В ходе боя Иванов заметил группу боевиков, которые попытались окружить его подразделение. Сориентировавшись, он открыл по ним огонь и спас своих сослуживцев от угрозы окружения. После боя Иванов помог медикам эвакуировать своих раненых соратников в медицинский пункт. Профессионализм, уверенность и смелость старшего сержанта Иванова позволили уничтожить боевиков в окрестностях населенного пункта, что помогло освободить его российским войскам.

Сержант Шамиль Гафуров с первых дней спецоперации по защите Донбасса командует бронетанковым ремонтным подразделением, вместе с которым восстанавливал вооружение, военную и специальную технику, поврежденные в ходе боев. Сержант Гафуров неоднократно рисковал жизнью, проводя восстановление техники прямо во время битвы и под огнем противника. Всего за время операции Гафуров лично возвратил в строй более 100 единиц боевой техники, а также подготовил более 10 специалистов-ремонтников. Грамотность и профессионализм сержанта Гафурова позволили повысить боеспособность российских войск, а также сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной техники.

Младший сержант Чингис Цыдыпов выполнял задачу по взятию под контроль важного моста и последующей переброске подразделений армии РФ вглубь обороны противника. На подступах к переправе он обнаружил грузовик противника, оснащенный двумя переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». Младший сержант Цыдыпов доложил о противнике, уничтожил грузовик боевиков, после чего устроил им засаду и уничтожил их. Смелость и решительность младшего сержанта Цыдыпова способствовали выполнению задачи по занятию переправы, в ходе которого боевики потеряли два танка и 10 человек и вынуждены были отступить.

13 июля Минобороны РФ рассказало о подвиге штурмового отряда под руководством старшего лейтенанта Ислама Тугушева. Его подразделение разгромило украинских боевиков и добыло их секретные документы, которые позволили скорректировать применение сил и средств группировки российских войск.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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