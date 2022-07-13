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Минобороны РФ построит в Мариуполе 12 жилых домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В освобожденном Мариуполе началось строительство 12 пятиэтажных жилых домов с собственной котельной по заказу Министерства обороны России. Ход строительства показал корреспондент «Известий» Роман Польшаков 13 июля.

«Мы сегодня уже подключили к городским сетям газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. Сейчас выполняем врезки на системы ливневой и бытовой канализации», — рассказал руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печенкин.

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Строительство началось месяц назад, и уже к сентябрю планируется сдача первой очереди из шести многоэтажек жилого квартала, где также будут располагаться медицинский центр и школы. На видео показано возведение комплекса на 1011 квартир.

Территорию, на которой располагается микрорайон, расчищали от мин три недели. Готовые объекты передадут Донецкой Народной Республике (ДНР), а квартиры, как сообщается, получат почти 2500 человек. Также отмечается, что жилплощадь будет готова к заселению — с внутренней отделкой, обоями и сантехникой в ванной комнате.

К тому же, сообщается о наращивании темпов строительства, так как в город вошли и другие подрядчики. Планируется возведение типовых домов.

По словам и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергея Наумца, квартиры получат жители города, которые лишились своих домов.

Восстановлением города занимаются более 10 тыс. строителей, и их количество планируется увеличивать.

В Мариуполе налаживается мирная жизнь. 11 июля первый регулярный пассажирский поезд за последние пять месяцев отправился от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполя в Волноваху. Состав будет ходить два раза в день, утром и вечером. Стоимость билета в один конец составляет 27 рублей.

25 июня председатель общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман предположил, что на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет. Ранее в июне мирные жители рассказали, что Мариуполь перестраивается на мирный лад, в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии, начинается строительство жилых кварталов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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