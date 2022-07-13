Россия и Украина договорились о создании координационного центра по экспорту зерна

Координационный центр по экспорту зерна из Украины будет создан в Стамбуле. Об этом заявил в среду, 13 июля, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Данное решение принято в ходе четырехсторонней встречи в столице республики по ситуации с зерном.

Акар рассказал журналистам, что были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле. В него войдут представители всех сторон,чтобы осуществлять совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях.

На следующей встрече в Турции, которая пройдет на будущей неделе ожидается подписание итогового документа по ранее обсуждаемым вопросам.

Также в этот день в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

В Министерстве обороны России сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов.

Украинская сторон заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

При этом, как в конце июня подчеркивал президент РФ Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.