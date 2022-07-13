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Жителя Петербурга арестовали на два месяца за фейки о Буче

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жителя Санкт-Петербурга приговорили к заключению под стражу на два месяца из-за распространения фейковой информации о ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, в том числе и о событиях в Буче.

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Как сообщили 13 июля в объединенной пресс-службе судов города, Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Всеволода Королева.

По данным следствия, мужчина в период приблизительно с 15 марта по 12 апреля опубликовал в социальной сети сообщения, содержащие ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе спецоперации, обвинив российские войска в массовых убийствах мирных граждан в Буче.

Мужчина был задержан 12 июля. В тот же день ему было предъявлено обвинение. Сам осужденный вину не признал. Житель Петербурга заключен под стражу по 11 сентября текущего года.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности российской армии. В Минобороны РФ заявили в свою очередь, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. Как указали в оборонном ведомстве , военнослужащие РФ покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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