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Развозившие воду жителям Марьинки машины пострадали от удара ВСУ

ВСУ лишили воды мирное население, обстреляв Марьинку в ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Машины, развозившие воду для жителей Марьинки, пострадали от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 13 июля, сообщил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

По словам журналиста, в строение, где находился грузовик, развозивший воду, прилетело сразу три снаряда. Крыша полностью разрушена, в стене — огромная дыра.

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«Вероятно, ВСУ целенаправленно наносили удар именно сюда», — предположил журналист.

Местный охранник рассказал, что теперь люди остались без воды, отметив, что воды «и так не было». Водоканал развозил ее в специальных бочках на машинах по определенным улицам, но теперь это невозможно.

«Разлетелась вся эта контора, осколки... все. Мины прилетели, скорее всего. Но били с Красногоровки во всяком случае. Может быть, и гаубица. Люди сегодня приехали, а машины все побиты», — отметил он.

Ранее в этот день сообщалось, что украинский снаряд попал в здание водопроводно-канализационной службы предприятия Донецкой Народной Республике (ДНР) «Вода Донбасса». Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал фотографии и видеоматериалы поврежденных зданий и транспортных средств.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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