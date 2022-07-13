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США передадут Украине винтовки с глушителями

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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США готовятся передать Украине новую партию оружия: 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители. Об этом стало известно из тендера, опубликованного 17 июня на портале американских государственных закупок, с которыми ознакомился телеканал RT.

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Контракт опубликовало посольство США в Киеве. Его стоимость составила $695 тыс. Оружие передадут украинской полиции и пограничной службе страны.

Накануне, 12 июля, американское издание The Washington Times опубликовало статью с мнением о том, что США могут прекратить поставки оружия на Украину, так как с августа прошлого года отправили уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники, однако желаемого эффекта это не принесло.

Вместе с тем 8 июля в пресс-службе Белого дома заявили о том, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Отмечается, что в новую помощь войдут поставки вооружения, а также военное образование.

Еще 5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие «расползается» и по ближневосточному региону.

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперацией по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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