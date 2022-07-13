МО РФ уличило украинских чиновников в воровстве и продаже гумпомощи

Харьковские чиновники воруют поставляемые Западом лекарства гуманитарной помощи и продают их по завышенным ценам. Об этом 13 июля сообщили в Минобороны РФ.

Согласно заявлению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество.

Они реализуются в местных аптеках, а психотропные вещества продаются через Интернет. Отмечается, что это происходит «при полной поддержке городской администрации».

«Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», — подчеркивается в публикации.

Сообщается также, что на Украину и территории Донбасса со 2 марта доставлено 43 200 т гуманитарной помощи, кроме того, было проведено 1 302 акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 477,6 т предметов первой необходимости и продуктов питания.

Белгородская область регулярно отправляет гуманитарную помощь. Для этого в регионе открыт специальный логистический центр. В частности, совместно с партией «Единая Россия» и ОНФ в Харьковскую область поставляются лекарства и донорская кровь.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».