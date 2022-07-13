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Врач рассказала о способах отказа от фастфуда

Врач-гастроэнтеролог Дианова рассказала, как отказаться от фастфуда
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Врач-гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова 13 июля дала советы, как отказаться от фастфуда.

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«Чтобы избавиться от привыкания, нужно просто найти альтернативы фастфуду и правильно себя начать ими кормить и баловать. Например, чтобы уйти от картофеля фри, нужно начать запекать его дома в духовке или покупать запеченный картофель. Не жареный, а именно запеченный, то есть без погружения во фритюр», — сказала она URA.RU.

По ее словам, картофель фри является самым вредным видом фастфуда из-за корочки, которая содержит вредный для почек акриламид.

Дианова напомнила, что фастфуд приводит к серьезным проблемам со здоровьем, и поэтому так важно избавляться от привыкания к нему.

«У тех, кто страдает заболеваниями кожи, например, акне, после употребления фастфуда сильно ухудшается состояние, идет влияние через избыток сахара и жира. К другим наиболее частым последствиям употребления продуктов быстрого приготовления относится набор веса, панкреатит, холецистит. Также обостряются или впервые дают о себе знать заболевания желудка, желчнокаменная болезнь», — заявила врач.

7 июля врач-диетолог Наталья Нефедова посоветовала отказаться от некоторых блюд, которые обычно подают в самолете. По ее словам, во время полета не стоит употреблять острую и жирную пищу, бобовые, напитки с добавленным сахаром и газировки.

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