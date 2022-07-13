В Москве суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу об ущербе в 323 млн рублей
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- В Москве суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу об ущербе в 323 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал до 11 сентября экс-заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Гурович обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Бывшему замглавы МЧС РФ грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, в 2020 году Гурович добился выделения из федерального бюджета более чем 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с COVID-19.
Построенное здание не отвечало ряду требований, из-за чего оказалось непригодным для использования. В результате бюджету Мурманской области был причинен ущерб, который превышает 320 млн рублей.
Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года и уволен 25 мая текущего года указом президента России Владимира Путина. До того как занять пост замминистра, он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.