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МИД Украины заявил о разрыве дипотношений и контактов с КНДР из-за признания ЛНР и ДНР

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Украина разрывает дипломатические отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) из-за признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом 13 июля заявили в МИДе страны.

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В ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают решение КНДР.

«Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права», — отметили в украинском министерстве иностранных дел.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала независимость ДНР. Также постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон рассказал, что правительство страны полностью готово поддержать позицию России по Донецкой и Луганской народным республикам.

Лидер ЛНР Леонид Пасечник назвал признание ЛНР смелым политическим шагом и выразил благодарность за поддержку суверенитета республики и признание государственности.

Также независимость республик признала 29 июня Сирия.

Аналогичное решение приняла 25 февраля Абхазия. Как тогда уточнил президент страны Аслан Бжания, он подписал соответствующие указы, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР» и отметил, что считает необходимым быть причастным к их судьбе.

До этого, 21 февраля, главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость. Соответствующие указы российский лидер подписал вечером того же дня.

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