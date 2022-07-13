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Бразильский боец Родригес отработал удары перед боем с Наврузовым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В распоряжении «Известий» появились кадры с тренировки бразильского бойца ММА Фернандо Родригеса перед предстоящим с россиянином Гаджи Наврузовым боем. Они встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В ходе тренировки Родригес отработал удары, тактику нападения и защиты на своем спарринг-партнере.

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Ранее в среду Родригес рассказал, что рад вновь оказаться в России. Он признал, что ему достался сильный и опытный в боксе соперник, однако в свои силы он верит больше.

Наврузов же отметил в свою очередь, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачу перед собой Наврузов ставит соответствующую — выйти на ринг и нокаутировать противника.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шесть из которых он добился нокаутом, две — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.

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