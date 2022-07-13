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Жители центральной части России могут наблюдать редкое явление суперлуния

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Жители России 13 июля смогут наблюдать суперлуние, этим термином называется полнолуние, которое наступает всего через несколько часов после того, как Луна пройдет самую близкую к Земле точку.

С прицелом на Луну
Считается, что вскоре большая часть ресурсов, необходимых человечеству, будет добываться из космоса.

Она называется перигей, это положение спутник занял в 12:09 по московскому времени. Луна оказалась к нам ближе, чем 358 тыс. км, поэтому с планеты можно наблюдать более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Полнолуние наступит спустя чуть больше 9 с половиной часов — в 21:38 по московскому времени. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) случаются каждый год, но такие близкие, как в этот раз, бывают довольно редко.

Около полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом, и всю ночь до восхода Солнца, можно будет наблюдать суперлуну. Кроме того, как рассказали астрономы, немного левее Луны при ясной погоде можно будет наблюдать Сатурн и Юпитер.

В YouTube в 23:00 по Москве начнется трансляция суперлуния над Римом.

В этот году также можно будет наблюдать суперполнолуние 12 августа и два суперноволуния: 23 ноября и 23 декабря.

В январе старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что 2022-м россияне смогут увидеть полное лунное затмение, два суперлуния, а также четыре звездопада. За лунным затмением 8 ноября в большей степени смогут понаблюдать жители Дальнего Востока и Сибири, тогда как в регионах европейской части страны увидеть данное явление будет трудно. Кроме того, в августе жители смогут увидеть августовский поток Персеиды, когда в ночном небе будут сгорать до 100 метеоров в час.

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