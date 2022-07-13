Жители центральной части России могут наблюдать редкое явление суперлуния
Жители России 13 июля смогут наблюдать суперлуние, этим термином называется полнолуние, которое наступает всего через несколько часов после того, как Луна пройдет самую близкую к Земле точку.
Она называется перигей, это положение спутник занял в 12:09 по московскому времени. Луна оказалась к нам ближе, чем 358 тыс. км, поэтому с планеты можно наблюдать более крупный размер лунного диска, чем обычно.
Полнолуние наступит спустя чуть больше 9 с половиной часов — в 21:38 по московскому времени. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) случаются каждый год, но такие близкие, как в этот раз, бывают довольно редко.
Около полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом, и всю ночь до восхода Солнца, можно будет наблюдать суперлуну. Кроме того, как рассказали астрономы, немного левее Луны при ясной погоде можно будет наблюдать Сатурн и Юпитер.
В YouTube в 23:00 по Москве начнется трансляция суперлуния над Римом.
В этот году также можно будет наблюдать суперполнолуние 12 августа и два суперноволуния: 23 ноября и 23 декабря.
В январе старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что 2022-м россияне смогут увидеть полное лунное затмение, два суперлуния, а также четыре звездопада. За лунным затмением 8 ноября в большей степени смогут понаблюдать жители Дальнего Востока и Сибири, тогда как в регионах европейской части страны увидеть данное явление будет трудно. Кроме того, в августе жители смогут увидеть августовский поток Персеиды, когда в ночном небе будут сгорать до 100 метеоров в час.