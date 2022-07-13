Для граждан Белоруссии отменена сдача ПЦР-тестов при въезде в РФ

С 14 июля граждане Белоруссии могут не предоставлять ПЦР-тест при въезде на территорию России. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Документ был опубликован 13 июля на официальном портале правовой информации.

Он отменяет обязательное требование для граждан Белоруссии предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19. Ранее аналогичное решение было принято в отношении граждан ЕАЭС.

При этом для российских граждан сохраняется требование сдавать ПЦР-тест и заполнять анкету на «Госуслугах» в случае отсутствия свидетельства о вакцинации или перенесенной болезни.

Ранее в этот день было объявлено, что Роспотребнадзор не планирует вводить какие-либо противоэпидемиологические ограничения в связи с ростом случаев COVID-19.

4 июля стало известно, что прилетающим в Россию больше не нужно уходить на самоизоляцию до получения результатов ПЦР-теста.

1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19. В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса.

Как заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад, и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ковидных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

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