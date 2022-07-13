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Юрист рассказала о составлении жалобы на бьющих ребенка родителей

Юрист Новрадова-Василиади рассказала, что делать жильцам дома, если соседи бьют ребенка
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Юрист Стелла Новрадова-Василиади рассказала, что если соседи жестоко обращаются с ребенком, то нужно предложить другим жильцам дома составить совместное обращение в правоохранительные органы или в органы опеки и попечительства.

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В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 13 июля, эксперт отметила, что в обращении необходимо указать ФИО, адрес для ответа, а также дату и подпись. Юрист пояснила, что в тексте заявления можно описать ситуацию в целом, не указывая конкретных дат и времени.

Упомянуть в заявлении можно известные дополнительные сведения, например, что родители злоупотребляют спиртным, ребенок выглядит нездоровым, у него есть синяки и ссадины.

Новрадова-Василиади отметила, что многие очевидцы или соседи просто не решаются действовать самостоятельно или не знают, что предпринять, сообщает сайт kp.ru.

Как сообщает Life.ru, в мае в Иркутской области 25-летня мать избила мальчиков табуреткой и обожгла раскаленным утюгом. Женщина не работает и довольно часто выпивает, в то время как дети предоставлены сами себе. В один из таких дней ребята вышли на улицу без разрешения, за что и были «наказаны».

1 июня обзор благотворительного фонда «Нужна помощь», основанный на данных Минпросвещения показал, что в России стали реже лишать родительских прав. Так, число детей, чьих мам и пап лишили родительских прав, уменьшилось с 51,5 тыс. человек в 2014 году до 43,7 тыс. в 2021 году.

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