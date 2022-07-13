Глава Курчатовского института заявил о способности РФ защитить себя от биооружия США
Биологическое оружие, создаваемое на Украине при поддержке США, представляет для мира не меньшую угрозу, чем ядерное. Однако Россия способна защитить себя от новой угрозы, заявил в среду, 13 июля, глава Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Сегодня возник новый вызов, но этот вызов отличается от атомного следующей вещью — он не виден глазу и не очевиден большинству живущих людей», — сказал Ковальчук в ходе второго заседания Научно-консультативного совета при парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
Он напомнил, что почти 40 лет назад национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был создан в ответ на угрозу ядерного оружия после бомбардировки американскими военными Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.
«Мы с вами сегодня живы и живем в суверенном государстве, одном из немногих суверенных государств мира, только потому, что 80 лет назад наше государство и, хочу подчеркнуть, часть научного сообщества поняли какой вызов возник и дали на него жесткий ответ», — подчеркнул глава Курчатовского института.
По словам Ковальчука, еще до того, как устало известно о существовании биолабораторий на Украине, при институте начали формировать исследовательский пул, нацеленный на изучение живой жизни. Эта работа позволит России ответить на новый экзистенциальный вызов, связанный с биологической безопасностью.
Ранее, в марте, Госдума и Совфед приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
До этого официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что в ходе спецоперации в Донбассе были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, 24 февраля были уничтожены особо опасные патогены: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
В середине марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.