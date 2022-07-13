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Глава Курчатовского института заявил о способности РФ защитить себя от биооружия США

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Биологическое оружие, создаваемое на Украине при поддержке США, представляет для мира не меньшую угрозу, чем ядерное. Однако Россия способна защитить себя от новой угрозы, заявил в среду, 13 июля, глава Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Сегодня возник новый вызов, но этот вызов отличается от атомного следующей вещью — он не виден глазу и не очевиден большинству живущих людей», — сказал Ковальчук в ходе второго заседания Научно-консультативного совета при парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

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Он напомнил, что почти 40 лет назад национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был создан в ответ на угрозу ядерного оружия после бомбардировки американскими военными Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

«Мы с вами сегодня живы и живем в суверенном государстве, одном из немногих суверенных государств мира, только потому, что 80 лет назад наше государство и, хочу подчеркнуть, часть научного сообщества поняли какой вызов возник и дали на него жесткий ответ», — подчеркнул глава Курчатовского института.

По словам Ковальчука, еще до того, как устало известно о существовании биолабораторий на Украине, при институте начали формировать исследовательский пул, нацеленный на изучение живой жизни. Эта работа позволит России ответить на новый экзистенциальный вызов, связанный с биологической безопасностью.

Ранее, в марте, Госдума и Совфед приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

До этого официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что в ходе спецоперации в Донбассе были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, 24 февраля были уничтожены особо опасные патогены: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

В середине марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

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