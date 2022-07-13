Около половины россиян указали на положительное влияние спорта на карьеру

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что 48% россиян считают, что спорт положительно влияет на карьеру.

Как отмечает «Газета.Ru» в среду, 13 июля, 48% опрошенных россиян считают, что спортивные люди более успешны в построении карьеры. Из них 66% респондентов отметили, что физические нагрузки поддерживают здоровье и повышают работоспособность, а 53% высказали мнение, что спорт учит преодолевать трудности.

52% опрошенных заявили, что не видят связи между карьерой и спортом. 35% респондентов заявили, что физическая форма важна в некоторых профессиях, а 34% убеждены, что спорт формирует лидерские качества.

31% участников исследования заявили, что занимающиеся спортом люди находятся в лучшей форме, а красивых людей всегда охотнее продвигают по карьере. 17% уточнили, что проверили это утверждение на личном опыте, пишет RT.

«Множество исследований доказывают, что спорт активизирует работу мозга, делает нас увереннее в себе, дисциплинирует, снижает уровень стресса, что положительно сказывается на успехах в работе или учебе», — приводит сайт kp.ru слова директора по персоналу и организационному развитию сервиса Юлии Саниной.

Она добавила, что в связи с этим в компаниях часто организуют спортивные клубы, которые также укрепляют отношения между сотрудниками и поднимают мотивацию.

В июне исследование компании HeadHunter показало, что на российском рынке труда усиливается конкуренция. Если в марте 2022 года на одну размещенную вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, то в июне — уже 5,3.