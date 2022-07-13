В Киеве назвали условие прекращения боевых действий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что единственным условием прекращения боевых действий со стороны Киева является добровольный уход российских вооруженных сил. Об этом он заявил 13 июля в эфире радио «Новое время».

«Если агрессор добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути, как военного, у нас не будет», — заявил Данилов.

Ранее 11 июля он утверждал, что поставленное Киеву западное оружие меняет ход конфликта. По его словам, количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.

Днем ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что страна «выдержала испытание» благодаря успешному использованию недавно доставленных американских артиллерийских систем дальнего действия. При этом он сообщил о больших потерях в рядах ВСУ и истощении вооружений.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного в связи с поражениями в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

Сдавшиеся в плен представители ВСУ объяснили, почему отказываются воевать и записывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому видео с соответствующими обращениями. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 4 июля показал видео, в котором украинские боевики отказываются воевать против российских солдат и объясняют это отсутствием оружия и техники, уважения со стороны высшего руководства.

До этого, в мае, украинские военные записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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