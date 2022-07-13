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Глава ДНР Пушилин объявил о признании республики со стороны КНДР

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о признании независимости со стороны КНДР. Об этом он написал 13 июля в Telegram.

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«КНДР сегодня признала ДНР. Международный статус ДНР и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — сообщил Пушилин.

Он выразил надежду, что решение КНДР позволит сторонам укреплять экономическое сотрудничество.

«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — добавил Пушилин.

Ранее в этот день посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР. Стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений, сообщило диппредставительство ДНР в России.

29 июня Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

25 февраля независимость ДНР и ЛНР признала Абхазия. Как сообщил президент республики Аслан Бжания, он подписал указы о признании, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

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