Юрист рассказал о действиях родителей после нападения алабая на их сына в Ленобласти

Юрист Михаил Прядко прокомментировал 13 июля «Известиям» с законодательной стороны произошедший в Ленинградской области инцидент, где на мальчика напал алабай из-за халатности пьяного охранника. Он рассказал, какие в этом случае меры могут принять родители пострадавшего ребенка.

«Виноват в этом случае хозяин участка, на котором находились собаки, так как, видимо, они его. Родители должны направлять иск именно на этого человека, который должен будет компенсировать лечение, нанесенный ущерб, стоимость одежды. Сумма компенсации может составить от 10 до 30 тыс. рублей. Также родители имеют полное право потребовать деньги за моральный ущерб», — отметил юрист.

Он также рассказал, что на федеральном уровне прописаны лишь общие требования правил содержания и выгула собак, а регулируют эту сферу уже регионы, которые сами устанавливает эти правила.

«По факту, домашнее животное — это имущество, но требующее гуманного обращения в соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса РФ», — добавил Прядко.

Как рассказала «Известиям» ранее в среду мама пострадавшего ребенка по имени Екатерина, инцидент произошел 10 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Ее пострадавший ребенок вместе с братом катался на велосипеде в Куйвозовском поселении. Дети проезжали мимо вольера на въезде на базу «Город мастеров», где живут два алабая. В этот момент туда подошел пьяный сотрудник и выпустил собак на улицу. После этого один из псов повалил мальчика на землю и начал кусать, это заметил пьяный охранник. По словам Екатерины, мужчина не спеша подошел к ребенку и отогнал животное.

Ребенок был госпитализирован в медучреждение. Из-за крупных прокусов врачам пришлось наложить ему швы. Также мальчику потребовалась помощь психиатра — сейчас ребенок боится выходить на улицу.

Родители пострадавшего мальчика не смогли определить хозяина псов. Они поговорили с владельцем участка, где живут алабаи, но тот заявил, что собаки ему не принадлежат. По словам Екатерины, хозяин участка сказал, что собаки принадлежат его брату, который их просто оставил ему, а он сам отношения к произошедшему не имеет и ответственности за животных не несет.