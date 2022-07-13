Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест россиянин по фамилии Тимофеев. Об этом в среду, 13 июля, сообщается на сайте суда.

Мужчина был задержан в рамках уголовного дела о государственной измене.

В отношении Тимофеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно картотеке инстанции, мера пресечения пока не обжалована.

По статье УК «Госизмена» мужчине грозит больше 12 лет лишения свободы. Что именно вменяется россиянину, на данный момент, не разглашается.

6 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.

Закон вносит уточнение в статью 275 УК РФ в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против РФ. Таким образом, за подобные действия в случае принятия законопроекта будет грозить до 20 лет лишения свободы.

4 июля ФСБ вычислила отправившего деньги украинскому фонду россиянина. Отмечается, что деятельность организации направлена против безопасности России. Это создает «условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Госизмена».