Военкор «Известий» показал последствия удара ВСУ по Марьинке

Разрушенные жилые дома и пожары стали последствиями обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) окрестностей города Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 июля рассказал военный корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Как следует из представленных им кадров, снаряды попали прямо в жилые дома. От строений остались только печи, но и те разрушаются. После обстрела в домах начался пожар.

Хозяйка одного из домов во время удара была на улице, ей повезло, она не пострадала.

Как рассказали дети, прятавшиеся от обстрела в погребе, снаряд попал в их дом и тот сразу загорелся.

В среду двое мирных жителей Донецка погибли из-за обстрела ВСУ Кировского района города. Также один мужчина пострадал.

Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной Республики. 11 июля он заявил, что союзные силы контролируют 243 населенных пункта на территории ДНР.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ намерены вернуть контроль над всеми утраченными регионами. Киев не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании и намерена продолжать боевые действия, отметил дипломат. Любые территориальные уступки в пользу Москвы Кулеба исключил.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».