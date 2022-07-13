Кинолог объяснил поведение напавшего на мальчика алабая в Ленобласти

Причиной нападения алабая на мальчика в Ленинградской области могла стать территориальная агрессия, рассказал «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

13 июля стало известно, что в Ленобласти пьяный мужчина выпустил из вольера двух собак породы алабай, одна из которых напала на мальчика. После нападения ребенка увезли в местную больницу. Из-за крупных прокусов медикам пришлось наложить ему швы. Также мальчику потребовалась помощь психиатра — сейчас ребенок боится выходить на улицу.

По словам Голубева, агрессивному поведению собаки предшествует ряд факторов. Во-первых, это ошибки, которые мог допустить хозяин при воспитании и содержании питомца, во-вторых — это поведение человека, который оказался жертвой.

«В этой ситуации, скорее всего, причиной оказалась ресурсная или территориальная агрессия. Собака напала на ребенка, потому что защищала территорию, на которой она живет. Животное могло расценить действия мальчика как угрозу вторжения на свою территорию и начала ее защищать, даже несмотря на то что ребенок стоял неподвижно», — подчеркнул кинолог.

При этом специалист отметил, что какие бы причины ни побудили собаку к такому поведению, отвечать за нее будет владелец. Отпускать собаку из вольера на вольную прогулку, особенно когда рядом находится ребенок, было недопустимо, считает он.

«В этой ситуации в первую очередь необходимо разобраться, чьи это собаки и кто занимался их воспитанием. Если они живут и охраняют территорию базы, то, скорее всего, отвечать за это будет администрация базы, если у них нет конкретного владельца. Стоит также отметить, что если конкретную территорию охраняют специально обученные собаки, об этом должны предупреждать визуальные маркеры, чтобы избежать несчастных случаев», — заключил Голубев.

1 июля сообщалось, что в Липецке две бродячие собаки набросились на 11-летнюю девочку. Псов смогли отогнать находившиеся во дворе пенсионерки. У девочки зафиксированы укусы на ноге. По свидетельствам очевидцев, у собак были бирки на ушах.