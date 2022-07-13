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Захарова призвала Киев очнуться после слов Столтенберга о военной помощи

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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НАТО сосредоточено на поставках оружия Украине, а не на подготовке к ее присоединению к альянсу. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента 13 июля.

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«Сейчас усилия сконцентрированы на предоставлении военной помощи Украине. Это главное сейчас, а не членство в НАТО», — заявил он.

На это высказывание сразу отреагировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Вот такая западная солидарность до последнего украинца. Когда Украина очнется?» — написала она в Telegram.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о сохранении стремления вступить в НАТО, потому как так можно будет обеспечить лучшие гарантии безопасности.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

Страны Запада продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на то, что МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать это делать. Так, Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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