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Политолог оценил прошедшие в Стамбуле переговоры по вывозу зерна

Политолог Денисов: есть надежда, что после встречи в Стамбуле возобновятся переговоры между РФ и Украиной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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После четырехсторонней встречи в Стамбуле по вопросу вывоза украинского зерна есть надежда на возобновление полноценных российско-украинских переговоров. Об этом в среду, 13 июля, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Вряд ли высокие делегации собирались просто для того, чтобы увидеть друг друга, не надеясь разрешить существующую проблему. Поэтому есть надежда, что, пускай и через подобный кейс, подобную тему, возобновятся и полноценные российско-украинские переговоры, которые, приведут как минимум к тому, что будет какая-то понятная, четкая конфигурация по будущему Украины и всего региона», — отметил он.

Комментируя представленные российской стороной предложения по решению вопроса вывоза зерна, эксперт напомнил, что подобного рода инициативы выдвигались еще несколько недель назад.

«Те предложения, которые выдвигались РФ, Украиной не принимались. А пожелания Украины были не совсем из практической реальной плоскости, а скорее делались для того, чтобы зафиксировать свою позицию», — подчеркнул Денисов.

13 июля в Стамбуле прошла встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

При этом ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Он указал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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