Бразильский боец Родригес заявил о готовности «показать кулаки» Наврузову

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес рассказал, что рад вновь оказаться в России, и выразил надежду на победу в предстоящем бою с Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат. Поединок состоится 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я очень счастлив снова оказаться в России, если я не ошибаюсь, это мой четвертый приезд. Я очень люблю и уважаю эту страну и русский народ. Я знаю, что буду драться против вашего земляка, но надеюсь на вашу поддержку, и титул чемпиона WTKF вернется в Бразилию», — рассказал Родригес.

Он признал, что ему достался сильный и опытный в боксе соперник, однако в свои силы он верит больше.

«Я знаю, что у моего соперника семь нокаутов. Из моих 20 боев у меня 11 нокаутов и девять в первом раунде. Я готов показать ему это в любой позиции — и в стойке, и в борьбе. Покажу ему бразильские кулаки», — отметил боец.

Бразильский боец пообещал, что это будет интересный бой, и призвал зрителей РЕН ТВ не пропустить турнир.

«Фернандо возвращается в Москву, чтобы выступить в основном бою вечера WTKF против Гаджи Наврузова. И с Божьей помощью титул победителя вернется в Бразилию», — заключил он.

Ранее в среду и сам Наврузов рассказал о предстоящем бое с Родригесом. Автомат отметил, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачу перед собой Наврузов ставит соответствующую — выйти на ринг и нокаутировать противника.