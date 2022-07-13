В Москве назвали здравым решение ЕК разрешить ж/д транзит в Калининград

Решение Еврокомиссии (ЕК), снимающее ограничения для определенных товаров, перевозимых по железной дороге, стало проявлением реализма и здравомыслия. Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала разъяснения ЕК, опубликованные в среду.

«В настоящее время внимательно изучаем представленные Еврокомиссией разъяснения, анализируем их с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области», — цитирует ее сайт МИД России.

По ее словам, у Москвы остаются вопросы по содержанию документа.

Россия четыре недели была в контакте с представителями Евросоюза по данному вопросу, подчеркнула она. Россия будет мониторить реализацию указанных шагов ЕС на практике.

Ранее в этот день стало известно, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий. Уточняется, что перевозка санкционных российских грузов запрещена только по автодорогам.

До этого власти Литвы передали Еврокомиссии документ со своей позицией относительно транзита в Калининградскую область через территорию республики.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал решение незаконным.