В Херсоне установят монумент Екатерине II на месте памятника Ленину

В Херсоне начались работы по расчистке постамента снесенного памятника Ленину. На его месте планируется установить монумент Екатерине II, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на временную администрацию Херсонской области.

— После сноса памятника на постаменте поставили флагшток с гербом на самом верху, и на нем развевался флаг Украины. Сейчас этот флагшток убирают. На этом месте будет стоять Екатерина II, — цитирует агентство слова собеседника.

Сейчас идет согласование проекта памятника Екатерине II, уточнили в администрации Херсонской области.

— Скульпторы предоставят свои проекты, и лучший памятник будет установлен на площади, — пояснили там.

Напомним, что стоявший в центре города памятник Ленина был снесен в 2014 году.

Императрица Екатерина II считается основательницей Херсона. Именно она в 1778 году подписала указ о создании в лимане гавани и верфи и присвоила ей название, позднее унаследованное городом.