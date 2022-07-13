Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. Об этом в среду, 13 июля, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства на странице во «ВКонтакте».

Согласно прогнозам, в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с.

Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на улицах.

Также об ухудшении погоды предупредило столичное ГУ МЧС России. Водителей призвали избегать внезапных маневров на дорогах, а пешеходов — обходить рекламные щиты и конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает сайт kp.ru, на четверг, 14 июля, Росгидрометцентр также прогнозирует грозы и сильный ветер во второй половине дня. С утра в Москве будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +27 градусов. После 14:00 погода начнет меняться, вероятность гроз сохранится до 21:00. На этот период в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

12 июля ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что ураганный ветер или грозу нельзя предсказать заранее. По его словам, прогноз погоды — это научно обоснованное будущее состояние атмосферы, а такое состояние невозможно оценить достоверно раньше, чем за пять-семь дней, сообщает телеканал «360».