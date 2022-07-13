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Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов

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Фото: Matière
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Украина получит 36 легкосборных мостов от французской компании Matiere. Об этом 13 июля сообщил в ходе брифинга глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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«Вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов протяженностью от 23 до 46 м от компании Matiere», — сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, сотрудники Matiere прибудут на Украину 25 июля. Инженеры проведут оценку и экспертизы для подсчета необходимой помощи.

Кулеба также допустил, что французский производитель развернет производство таких мостов на Украине.

10 июля сообщалось, что министерство обороны Франции продолжает поддерживать контакты с чиновниками из российского военного ведомства. Как отметил глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню, Париж продолжать выступать в роли силы, которая поддерживает баланс в сложившейся ситуации.

В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы Парижа направить Киеву шесть самоходных гаубиц Caesar в дополнение к 12, поставленным ранее. Кроме того, он указал на оборонительный характер поставок оружия Украине странами G7.

Тогда же Лекорню заявил, что его ведомство намерено направить на Украину бронетранспортеры VAB. Киев получит бронетранспортеры «в значительных количествах», добавил он.

10 июня стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого. Первая партия артиллерии была доставлена в Киев еще в апреле.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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