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Продажи Christie’s за первую половину 2022 года превысили $4,1 млрд

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Фото: TASS/Zuma
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Аукционный дом Christie’s отчитался о результатах за первую половину 2022 года, продемонстрировав рекордные продажи за семь лет. В общей сложности доход составил $4,1 млрд, что на 18% больше, чем было за аналогичный период 2021 года.

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Самым дорогим произведением оказалась «Простреленная бюризовоя Мэрилин» Энди Уорхола — ее купили за $195 млн, что стало рекордом не только для творчества нью-йоркского художника, но и в целом для искусства XX века на открытых торгах.

По словам гендиректора Christie's Гийома Серутти, достичь таких результатов удалось за счет трансформации бизнес-модели.

«Были ускорены темпы внедрения технологических инноваций, произошла диверсификация спектра услуг для клиентов (живые аукционы, онлайн-торги, частные продажи и разного рода финансовые услуги, так или иначе связанные с искусством), что позволяет им выгодно воспользоваться растущим спросом на искусство и предметы роскоши», — отметил Серутти в беседе с «Известиями».

17 мая аукционный дом Sotheby's объявил об итогах торгов произведениями из коллекции Гарри и Линды Маклоу, которые суммарно принесли $922,2 млн. Это собрание стало самым дорогим в истории публичных продаж. По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, результат свидетельствует о стабильно высоком спросе на топовое искусство второй половины XX века, но в то же время демонстрирует, что цены уперлись в потолок.

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