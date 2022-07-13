Мужчина ранил шумевших на пляже подростков в Псковской области

В Порхове в Псковской области мужчина ранил двух подростков, шумевших на пляже. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел 12 июля вечером на пляже реки Шелонь. По словам подозреваемого, которого полицейским удалось разыскать, подростки шумели у его дома, окна которого выходят на пляж. На устные замечания они не отреагировали. Тогда мужчина вынес из дома травматический пистолет и сделал два предупредительных выстрела в воздух и в землю. Произошла драка, мужчина ударил подростков рукояткой оружия. В результате оба ребенка обратились в полицию, пишет ИА FlashNord.

Правоохранители установили, что у мужчины есть лицензия на оружие. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении его к ответственности.